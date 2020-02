À 5 ans, il sauve sa petite sœur de leur maison en flammes

C’est une jolie histoire qui nous vient tout droit de Géorgie (sud-est des États-Unis). Le courage de ce bambin de 5 ans a impressionné jusqu’aux pompiers. Ce dimanche 16 février, Noah se réveille alors que sa chambre est en feu. Faisant preuve d’un sang-froid étonnant, le garçonnet va chercher sa petite sœur Lilly âgée de 2 ans et la fait sortir par la fenêtre de la chambre. Située au rez-de-chaussée, celle-ci donne directement sur la rue. Il fait également sortir le chien, puis court alerter son oncle qui habite juste à côté. Le feu, qui a commencé dans la chambre des enfants, a ensuite gagné le reste de la maison mais rapidement, les huit autres habitants de la maison sont mis en sécurité, s’en sortant simplement avec quelques brûlures mineures. Et si leur foyer est aujourd’hui en piètre état, tous sont à présents sains et saufs.

« Nous avons déjà vu des enfants alerter leurs familles. Mais pour un enfant de 5 ans, être suffisamment alerte pour faire cela, c’est assez extraordinaire », a déclaré à CNN Wayne Jamison, le chef des pompiers du comté de Bartow. « Sans Noah, nous ne serions pas ici maintenant », a pour sa part lancé avec admiration son grand-père. Impressionnés par le courage de ce sauveteur en herbe, les pompiers du comté de Bartow l’ont nommé pompier honoraire et lui ont remis un prix de sauvetage généralement réservé aux sauveteurs professionnels. Noah l’a bien montré, il n’y a pas d’âge pour accomplir de beaux gestes.

En images : Ils ont donné leurs vies pour les autres en 2019.