Korea Grandma, la grand-mère qui dépote sur YouTube

Cette YouTubeuse sud-coréenne de 73 ans est dotée d’une énergie communicative. Park Mak-Rye, surnommée Korea Grandma, dont la chaîne YouTube compte près de 1,2 million d’abonnés, s’est lancée dans cette aventure en 2017. À ce moment-là, son médecin lui explique que compte tenu de ses antécédents familiaux, elle a de fortes chances d’être un jour touchée par la maladie d’Alzheimer . Sa petite-fille Yura apprend la nouvelle et, pour lui permettre de changer d’air, lui propose un voyage en Australie.

Elle filme leur séjour et diffuse le résultat sur YouTube. Le succès est au rendez-vous et nombreux sont ceux qui se passionnent pour ce duo de baroudeuses aussi insolite qu’attendrissant. Depuis, alors que sa petite fille gère sa chaîne YouTube, Korea Grandma donne des conseils de beauté ou de cuisine. Une façon pour elle de transmettre quelques secrets et de garder l’esprit alerte, tout en montrant qu’il n’y a pas d’âge pour avoir des projets.