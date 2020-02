Le secret de longévité du doyen de l’humanité ? Garder le sourire !

Le Japon, un pays où l’on vit vieux

À 112 ans, Chitetsu Watanabe a hérité le 12 février dernier du titre de doyen masculin de l’humanité, décerné par le Guinness des records. Il succède à Masazo Nonaka, également Japonais, décédé le mois dernier à 112 ans et 266 jours. Le secret de longévité de cet homme qui a eu cinq enfants ? Tout simplement « ne pas se mettre en colère » et « garder le sourire », a-t-il répondu avec une simplicité désarmante. C’est bien connu : le sourire a de nombreuses vertus et il est extrêmement puissant. Et manifestement, celui du vieil homme, qui confesse raffoler des sucreries comme le puddding au caramel – n’a pas pris une ride – ou à peine. En voilà un qui a su croquer la vie à pleines dents.

Avec plus de 70.000 centenaires dans le pays, le Japon a l’une des espérances de vie les plus élevées au monde. C’est d’ailleurs une Japonaise, Kane Tanaka, qui détient du haut de ses 117 ans le record de longévité tous sexes confondus, coiffant au poteau notre sœur André nationale, reconnue comme la plus vieille religieuse au monde. Jusqu’ici, le record de longévité officiel reste détenu par Jeanne Calment, décédée en 1997 à l’âge de 122 ans et 164 jours. Cocorico.