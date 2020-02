Coronavirus : à bord du Westerdam, le curé continue de célébrer la messe

Une neuvaine spéciale

Interdit dans cinq ports asiatiques par crainte du coronavirus, le Westerdam a finalement accosté jeudi soir au Cambodge après plus de dix jours d’errance en mer. Le navire avait fait escale à Hong Kong le 1février dernier, ce qui avait suscité la défiance des autorités portuaires. Il n’avait pu accoster ni au Japon, ni à Taïwan, ni aux Philippines, ni en Thaïlande, ni sur l’île de Guam. Les 1.455 passagers et 802 membres d’équipage de ce paquebot de croisière de la compagnie Holland America vont donc enfin pouvoir débarquer après des longues journées vécues comme coupés du monde.

C’est sans compter sur la présence de l’aumônier du navire qui contribue à apaiser les troupes. Aux États-Unis, en effet, de nombreux prêtres officient sur des bateaux de croisière. Selon la compagnie, qui est régulièrement en contact avec lui, il refuse d’être interviewé, préférant rester disponible « pour les passagers et l’équipage et se concentrer sur eux ». Le frère Sinclair Oubre, aumônier du port de Beaumont (Texas), où sont basés plusieurs navires de croisière, rapporte que l’aumônier du Westerdam célèbre la messe et confesse les passagers tous les jours, tout en assurant également la pastorale de l’équipage. Cette atmosphère particulière lui permet peut-être d’ailleurs de toucher les cœurs et d’exercer une autre forme d’apostolat, les situations d’anxiété favorisant souvent le dialogue.

Le prêtre aurait même initié une neuvaine spéciale pour prier durant cette situation extraordinaire. Pour le frère Sinclair Oubre, le cas du Westerdam « souligne vraiment l’importance de ce ministère, car nous sommes clairement considérés comme un ministère marginal. C’est devenu très clair lors du naufrage de Costa Concordia [en 2012, ndlr] où le prêtre présent a pu être une consolation pour les membres de l’équipage pendant cette période critique ». Au milieu de toutes ces vicissitudes, pas de doute, la présence d’un prêtre sur le Westerdam est un vrai cadeau du Ciel.