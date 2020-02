Le cœur de Jésus ? « Just use it »

Au premier plan, un Christ, les bras grand ouverts, façon street art. On dirait bien que le Vatican, loin d’être old school, adopte la mode du graff. Ce timbre édité par la Poste vaticane à l’occasion des fêtes pascales, d’une valeur de 1,15 euros, est disponible à partir du 14 février. Sur le Sacré Cœur qui couvre la poitrine de Jésus, on déchiffre l’inscription Just use it, probable référence à la marque Nike au célèbre slogan est Just do it (qui signifie « Fais-le »). On peut l’interpréter comme une invitation à « utiliser Jésus », c’est-à-dire à s’en faire un ami, à puiser sans compter dans sa miséricorde, à se réfugier dans son Cœur Sacré

Visible à Rome près du pont Victor-Emmanuel II, le graffiti original s’inspire de « L’Ascension » de Heinrich Hofmann (1824-1911), un peintre allemand connu pour ses nombreuses peintures de la vie de Jésus, en particulier « Christ à Gethsémani ». Au second plan du timbre, Pasqua (Pâques) en lettres tag.

Sur le site de la Poste vaticane, un extrait du message Urbi et Orbi du pape François pour Pâques 2019 accompagne l’émission du timbre : « La résurrection du Christ est le début d’une vie nouvelle pour chaque homme et chaque femme, car le vrai renouvellement part toujours du cœur, de la conscience. Mais Pâques est aussi le début du monde nouveau, libéré de l’esclavage du péché et de la mort : le monde enfin ouvert au Royaume de Dieu, au Royaume d’amour, de paix et de fraternité. Le Christ vit et reste avec nous. Il montre la lumière de son visage de Ressuscité et n’abandonne pas ceux qui sont dans l’épreuve, la souffrance et le deuil ».

