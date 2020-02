36 questions à se poser pour (re)tomber amoureux

Ce bon saint Valentin , dont on raconte qu’il mariait les amoureux en cachette pour éviter que les jeunes époux ne partent à la guerre, est fêté ce vendredi 14 février. L’occasion pour tous les couples de célébrer leur amour. Pourquoi ne pas renforcer votre intimité en passant en revue, installés confortablement dans un canapé ou autour d’un dîner aux chandelles, les 36 questions élaborées par le psychologue américain Arthur Aron ? Selon une expérience menée dans son laboratoire dans les années 1990, deux étrangers, et à plus forte raison des époux, (re)tomberaient fous amoureux l’un de l’autre en une heure !

Magique ? Pas vraiment. Ce questionnaire, assez personnel, invite simplement l’homme et la femme à parler d’eux, à dévoiler leurs envies, leurs points forts mais aussi et surtout, leurs points faibles. « L’idée principale du concept repose sur le fait que partager sa vulnérabilité favorise l’intimité », explique Florence Leroy, conseillère conjugale, dans Couple sous haute tension (Eyrolles). Un bon support pour nouer ou renouer le dialogue avec votre conjoint et continuer à se découvrir mutuellement.

1. Si vous pouviez inviter n’importe qui à dîner dans le monde entier, qui choisiriez-vous ?

2. Aimeriez-vous être célèbre ? De quelle manière ?

3. Avant de passer un coup de fil, vous arrive-t-il de répéter ce que vous allez dire ? Pourquoi ?

4. À quoi ressemblerait une journée « parfaite » pour vous ?

5. Quand avez-vous chanté pour la dernière fois pour vous-même ? Pour quelqu’un d’autre ?

6. Si vous pouviez vivre jusqu’à 90 ans et garder soit l’esprit, soit le corps d’un trentenaire pour les 60 dernières années de votre vie, lequel choisiriez-vous ?

7. Avez-vous un pressentiment secret sur la façon dont vous allez mourir ?

8. Citez trois choses que vous et votre partenaire semblez avoir en commun.

9. Quelle est la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissant dans votre vie ?

10. Si vous pouviez changer quelque chose dans la manière dont vous avez été élevé, qu’est-ce que ce serait ?

11. En quatre minutes, racontez votre vie à votre partenaire, avec le plus de détails possibles.

12. Si vous pouviez vous réveiller demain en ayant gagné une qualité ou une compétence, laquelle serait-ce ?

13. Si une boule de cristal pouvait vous révéler la vérité sur vous, votre vie, l’avenir ou quoi que ce soit d’autre, que voudriez-vous savoir ?

14. Y a-t-il quelque chose que vous rêvez de faire depuis longtemps ? Pourquoi ne l’avez-vous pas fait ?

15. Quel est la plus grande réussite de votre vie ?

16. Quelle est la chose la plus importante pour vous en amitié ?

17. Quel est votre plus beau souvenir ?

18. Quel est votre pire souvenir ?

19. Si vous saviez que vous alliez mourir subitement dans un an, changeriez-vous quelque chose à votre façon de vivre ? Pourquoi ?

20. Que signifie le mot « amitié » pour vous ?

21. Quels rôles jouent l’amour et l’affection dans votre vie ?

22. Échangez alternativement avec votre partenaire quelque chose que vous considérez être chez lui une caractéristique positive. Partagez-en cinq au total.

23. Dans quelle mesure votre famille est-elle unie et chaleureuse ? Pensez-vous que votre enfance a été plus heureuse que celle de la plupart des gens ?

24. Que pensez-vous de votre relation avec votre mère ?

25. Énoncez chacun trois vérités commençant par le mot « nous ». Par exemple, « Nous nous sentons tous les deux… »

26. Complétez cette phrase : « J’aimerais avoir quelqu’un avec qui partager… »

27. Si vous deviez devenir proche de votre partenaire, dites-lui ce qui serait important qu’il ou elle sache.

28. Dites à votre partenaire ce que vous aimez chez lui ; soyez très honnête cette fois, en exprimant des choses que vous ne confiriez pas à une personne que vous venez de rencontrer.

29. Racontez à votre partenaire un moment embarrassant de votre vie.

30. Quand avez-vous pleuré devant quelqu’un pour la dernière fois ? Et tout seul ?

31. Dites à votre partenaire une chose que vous appréciez déjà chez lui.

32. De quoi ne peut-on pas rire ?

33. Si vous deviez mourir ce soir sans la possibilité de communiquer avec qui que ce soit, que regretteriez-vous le plus de n’avoir pas dit ? Pourquoi ne pas le lui avoir encore dit ?

34. Votre maison, contenant tout ce qui vous appartient, prend feu. Après avoir sauvé votre famille et vos animaux de compagnie, vous avez le temps d’aller récupérer en toute sécurité une seule chose. Laquelle serait-ce ? Pourquoi ?

35. Parmi tous les membres de votre famille, la mort de qui vous toucherait le plus ? Pourquoi ?

36. Partagez un problème personnel et demandez à votre partenaire comment il le gèrerait. Demandez-lui également comment il pense que vous vous sentez par rapport à ce problème.

Enfin, Arthur Aron propose de se prêter à une dernière expérience : prendre le temps de se regarder dans les yeux, pendant quatre minutes.