C’était l’un des joyaux de l’art baroque allemand. Entre le 13 et 14 février 1945, les forces américaines et anglaises larguent près de 2.400 tonnes d’explosifs et 1.500 tonnes de bombes incendiaires sur la ville de Dresde, dans l’est de l’Allemagne. L’église Notre-Dame, appelée la « Frauenkirche », est alors presque entièrement détruite. C’est un drame pour les protestants, qui perdent un de leur plus grand sanctuaire outre-Rhin. Un temps envisagés, les plans de reconstructions sont rapidement abandonnés après la guerre, faute de moyens. Ce n’est que 60 ans plus tard qu’une vaste campagne de restauration est envisagée. Une nouvelle église sera reconstruite à l’identique, grâce à la détermination d’une poignée de passionnés.