Notre-Dame jour par jour : une saisissante maquette de la charpente visible à Pantin

Reproduction d'un élément de la charpente de Notre-Dame de Paris "place de la pointe" (par les compagnons du devoir) visible pendant une semaine 😉#Pantin #Lescompagnonsdudevoir pic.twitter.com/fXMc09sWDp — Mon petit Pantin (@Nicolasvae) February 11, 2020

Entièrement détruite lors du terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, la charpente en bois de la cathédrale renait d’une certaine façon, à Pantin (Seine-saint-Denis) ces derniers jours. Une maquette reproduisant un de ses segments, réalisée par une cinquantaine d’apprentis charpentiers des Compagnons du Devoir en Île-de-France, permet de visualiser ce à quoi ressemblait celle qui aura survécu aux affres de l’histoire pendant plus de 850 ans et que l’on surnommait joliment « la forêt » en raison de la quantité de bois nécessaire à son exécution.

5,20 mètre de haut, 10 mètres de large et 7,5 mètres de hauteur. Voilà, selon les Compagnons du Devoir, les dimensions de cette maquette, construite à 75% de la taille réelle, qui est exposée à Pantin (Seine-Saint-Denis) jusqu’au 13 février 2020. Réalisée à partir de 18m3 de chêne brut, elle est composée de deux des treize « fermes » de la nef de la cathédrale, ces structures triangulaires de poutres destinées à porter la très lourde couverture en plomb. S’appuyant sur des méthodes utilisées au moment de l’installation de la charpente dans la nef, entre 1220 et 1240, les étudiants se sont attelés à ce projet durant plusieurs mois. Une belle manière de retrouver un peu de la « Dame de Pierre » chère au cœur des Français et de faire vivre concrètement le métier de charpentier aux yeux du grand public.