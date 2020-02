Ils ont inventé le meilleur moyen de vivre le Carême en famille

Il n’est pas toujours aisé de trouver le support idéal pour vivre le Carême avec des enfants. Trop spi, trop « bébé », trop compliqué, bref, toujours une bonne raison pour ne rien faire du tout. Cette année, aucune excuse : avec, Magnificat offre une solution innovante et accessible à tous, pour cheminer vers Pâques.

40 jours. C’est la durée, dans la Bible, de la mise à l’épreuve : celle du peuple hébreu après sa fuite d’Égypte, celle de Jésus dans le désert après son baptême. C’est aussi le temps du Carême, un temps pendant lequel les chrétiens sont invités à préparer leur cœur à la Résurrection du Christ, en le mettant à la première place. Une manière de se rapprocher du Seigneur et de répondre à son amour. Pour aider chaque famille à répondre à cet appel, les éditions Magnificat publient cette année un livre dans la même veine que leur Compagnon de Carême mais destiné aux enfants à partir de 7 ans.

Magnificat

Écrit par Charlotte Grossetête et joliment illustré par Eric Puybaret, Mon compagnon vers Pâques propose à toute la famille un rendez-vous quotidien pour se mettre en présence de Dieu, en lisant un passage de la Bible ainsi qu’un court commentaire, pour prier ensemble, avec notamment des intentions de prière pour le monde qui nous entoure et celles que nous portons dans notre cœur, et enfin pour choisir un effort quotidien très concret.

Lire aussi : Le Carême, un temps de joie

Ces petits « pas vers Pâques » s’articulent autour des trois piliers du Carême : la prière, le jeûne et l’aumône. Et bien que particulièrement adaptés aux enfants, ils s’adressent également à leurs parents ! Un livre précieux qui vous accompagnera à chaque période de Carême jusqu’en 2030, selon le calendrier liturgique.

Magnificat

Mon compagnon vers Pâques : dans la prière et le partage, aimer comme Jésus, Magnificat,

En partenariat avec