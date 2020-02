Les fameuses tapisseries de Raphaël de retour à la Chapelle Sixtine

À l’occasion du 500anniversaire de la mort de Raphael, une exposition exceptionnelle doit se tenir dans la Chapelle Sixtine du 17 au 23 février prochain. Les dix tapisseries représentant la vie de saint Pierre et saint Paul dessinées par Raphaël seront suspendues, à hauteur des yeux, sous le plafond peint des fresques de Michel-Ange, retrouvant ainsi la place qu’elles auraient dû toujours occuper. L’artiste lui même, mort en 1520 à l’âge de 37 ans, n’a jamais vu ces dix pièces accrochées ensemble. Si le maître de la Renaissance en avait dessiné les « cartons » entre 1515 et 1516, les pièces ont été tissées pendant quatre ans à Bruxelles dans l’atelier de Pieter van Aelst. Et certaines ne sont revenues à Rome qu’après la mort de l’artiste.

Tissées de soie, de laine et de fil d’argent doré , les sept premières tapisseries ont été exposées dans la Chapelle Sixtine le 26 décembre 1519. L’ensemble a finalement été accroché peu de temps, jusqu’à la mort du pape Léon en 1521. Car, pour régler les funérailles du Pape, elles ont été mises en gage avant de connaître un sort mouvementé. Volées lors du sac de Rome en 1527, elles seront récupérées vers 1550 puis pillées pendant l’occupation française de Rome en 1798 avant d’être enfin rachetées et restaurés en 1808 dans la collection du Vatican. Quant aux cartons de Raphaël, seuls sept ont survécu et sont exposés au Victoria and Albert Museum de Londres.

Ces tapisseries racontent des miracles dans la vie des deux apôtres Pierre et Paul, unissant leurs efforts humains en tant que ministres de la Parole et de l’Autel, à l’activité transcendante du Saint-Esprit. Dans les détails voulus par Raphaël, la nature toujours très présente chez l’artiste, symbolisant l’alliance entre Dieu et les hommes. Une fois placées dans le cadre impressionnant de la Chapelle Sixtine, ces tapisseries invitent à regarder toujours plus haut, vers les fresques divines et le merveilleux acte de création de Dieu. Une démarche spirituelle en somme.

