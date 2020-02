Le père André Fournier, recteur du Mont-Saint-Michel, est décédé

Recteur du sanctuaire du Mont-Saint-Michel , curé de la paroisse voisine de Pontorson, le père André Fournier est décédé samedi 8 février. Grande figure du lieu, recteur du sanctuaire pendant plus de 40 ans, l’homme de 73 ans, originaire de Paris, avait découvert le Mont-Saint-Michel à l’âge de 5 ans, ainsi qu’il en avait témoigné en 2007 auprès du quotidien La Croix , éprouvant alors un véritable « choc ». Il y séjourne régulièrement puis, au cours d’une retraite, sent que c’est là que Dieu l’attend. « J’ai eu la certitude que Dieu me demandait de rester là », racontera-t-il. Il rejoint alors la petite communauté monastique fondée par des moines bénédictins qui vit sur le mont pour le faire vivre spirituellement.

Il est ensuite ordonné prêtre et s’investit tant dans le mont et dans la communauté de l’abbaye que dans la vie paroissiale avoisinante. Il favorise l’arrivée en 2001 des Fraternités monastiques de Jérusalem dans ce sanctuaire haut perché, qui y assurent la prière quotidienne et l’accueil monastique. Il est décrit comme un « homme sage et accueillant » qui avait le don de l’accueil. Ses obsèques seront célébrées samedi 15 février par Mgr Laurent Le Boulc’h, évêque de Coutances et Avranches et il reposera ensuite au cimetière du Mont-Saint-Michel.

André Fournier, un homme sage et accueillant, en particulier pour les jeunes. Oui, FX a raison, vous nous manquerez. Mais nous savons que vous êtes déjà dans la lumière et dans la tendresse du Père. — D-CREPY ⚜️ ☘️ ⛺ (@DavidCrepy) February 9, 2020

Infos Pratique : Les obsèques seront célébrées le samedi 15 février à 14h30 à l’église paroissiale de Pontorson. Le corps du père Fournier rejoindra ensuite l’église Saint-Pierre, dans le village du Mont-Saint-Michel, pour la prière des vêpres à 16h30, animée par les Fraternités monastiques de Jérusalem. Il sera ensuite mis en terre au cimetière du Mont-Saint-Michel.