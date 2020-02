La conscience et les voleurs…

C’était il y a quatre mois, à la fin d’une messe à la cathédrale Saint-Pierre de Rennes, le curé s’aperçoit qu’il lui manque une des deux burettes sur le petit plateau d’argent. Pour ceux qui l’ignorent encore, la burette est le flacon dans lequel on met l’eau et le vin avant la consécration. « Pas le casse du siècle », comme le dit à l’époque le diocèse, mais c’est toujours désagréable d’avoir à faire à des vols. Et comme depuis la loi de séparation de l’Église et de l’État, ces objets d’avant 1905 appartiennent à l’État, c’est donc la DRAC de Bretagne qui avait alors porté plainte pour vol. La police mène son enquête et quatre personnes, identifiées et arrêtées à Lyon, reconnaissent le larcin, puis sont remises en liberté avec une convocation au tribunal. Fin de l’histoire ?

Pas cette fois ! Et ce sont nos confrères de Ouest France qui nous raconte la suite. Il y a tout juste trois semaines, le curé de la cathédrale de Rennes, le père Erwan Delahaye reçoit un colis au courrier du presbytère. À l’intérieur, la burette en argent doré enveloppée dans du papier et un sac plastique. Si son couvercle est cassé, et devra donc être réparé avant une nouvelle utilisation, l’objet est bel et bien revenu, à la surprise de tous ! Comme quoi, les objets qui servent le sacré touchent sans doute aussi le cœur des hommes, et la conscience des voleurs repentis.