En Europe, plusieurs sanctuaires endommagés par la tempête Ciara

Au moins sept personnes sont décédées en Europe depuis le début de la tempête Ciara ce week-end. Des rafales ont été enregistrés entre 150 et 220 km/h. En plus du bilan humain très lourd, ils ont également causé de nombreux dégâts matériels, en particulier sur les églises. Les images les plus impressionnantes proviennent de Francfort, où une grue de chantier s’est effondrée sur le toit de la cathédrale, en plein centre-ville. La toiture est endommagée sur plusieurs mètres.

Plusieurs mois de travaux

De nombreux dommages ont également été constatés en Belgique, où 31.000 foyers ont été privés d’électricité au plus fort de la grève, d’après la RTBF. Dans l’ouest du pays, la croix de l’église de Pecq pend dans le vide, tout comme le coq situé en haut du clocher de l’église de Saint-Domineuc, en Bretagne. Plusieurs toitures ont également été endommagées. À l’église Saint-Pierre de Tourville-les-Ifs, en Normandie, un pan du clocher s’est même effondré au pied de l’édifice. Les travaux de réparations devraient prendre plusieurs mois.