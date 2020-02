Au skatepark, ils détonnent vraiment

Le meilleur ami de mon plus jeune fils était chez nous avec son skateboard. Je regarde sa planche sur le sol de ma cuisine et je suis consternée d’avoir ça chez moi ! Deux choses me frappent en particulier : l’horrible art satanique sur la planche, et le fait que mon fils et son ami affirment tous deux qu’ils l’aiment. C’était « cool » pour eux. Que des dessins semblent célébrer quelque chose de clairement malfaisant est une chose. Mais que mon fils, que j’élève dans la religion catholique, trouve cela cool, me frappe alors de plein fouet.

Vous vous penchez donc sur l’art dans le monde des skateurs ?

Effectivement, je pars faire un tour au centre commercial pour visiter les magasins de skate. Voici quelques-uns des choix de design que je découvre alors : une planche avec une tête de chèvre aux yeux rouges et une signature « Hail Satan », une autre avec des feuilles de marijuana, une troisième couverte de femmes aux seins nus. L’impact subtil, presque subconscient, qu’un art comme celui-ci peut avoir sur un enfant impressionnable m’a franchement fait bouillir. Je me suis alors posé la question : n’y a-t-il pas un moyen que la foi catholique de mes garçons fasse aussi partie de leur passe-temps favori, le skate ?

Vous lancez donc votre propre marque ?

Je sens alors intimement qu’il y a quelque chose à faire. Que cela marche ou pas, peu importe c’est comme une vocation, et je fonce. Je me mets alors à réfléchir à une première série d’œuvres d’art d’inspiration chrétienne qui doivent correspondre à un style cool et moderne, reprenant les codes du monde du skate. Mes premiers skateboards créés cochent alors toutes les cases : non seulement ils ont un message positif, mais ils restent des œuvres d’art de style skate que les jeunes apprécient.

Quel message souhaitez-vous faire passer à travers ces planches ?

Ces skates sont un moyen pour les skateurs chrétiens de ne pas seulement intégrer leur foi dans leur passe-temps, mais de l’honorer. Nous faisons savoir aux jeunes qu’on peut être « cool » et en même temps porter la bannière du catholicisme sans perdre un peu de ce « cool » ». Il me semble que nos produits atteignent déjà cet objectif.

Et vous rencontrez un certain succès, même au delà des jeunes catholiques ?

Oui, je réalise rapidement que nos skateboards peuvent avoir un impact non seulement sur nos propres enfants et leurs amis, mais aussi sur d’autres skateurs qui n’ont peut-être jamais été exposés auparavant à des images catholiques. Dans ces lieux parfois sombres ou troublés que sont les skateparks, nos planches apportent de la lumière et un beau message. Ces lieux sont remplis d’enfants qui ne sont pas du tout catéchisés, qui ne prient jamais et qui n’ont jamais vu l’intérieur d’une église. A travers notre art, j’espère aider ces jeunes à entamer une conversation et pourquoi pas une conversion !

Comment expliquez-vous que les jeunes catho se soient si vite appropriés vos codes ?

Je constate que, sous l’impulsion de la jeunesse, notre foi change. De plus en plus, les jeunes cherchent un retour à la tradition et veulent s’enraciner, avec la résurgence de l’amour pour le catholicisme traditionnel : la messe en latin, l’adoration, la prière, les sacrements, et un comportement vertueux. Nos skateboards Motherboards s’inscrivent parfaitement dans cette tendance, en aidant les skateurs catholiques à adopter joyeusement un passe-temps amusant tout en apportant le message de l’Évangile à la nouvelle génération.

Propos recueillis par Theresa Civantos Barber et traduit par Bérengère Dommaigné