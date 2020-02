Mariage : des tenues de cortège pour tous les styles

Dans la tradition du mariage religieux , les enfants d’honneur précèdent la mariée à l’entrée de l’église. Les petites filles avec un bouquet de fleurs à la main, et les garçons sont habituellement choisis par les futurs mariés parmi les enfants des proches ou des amis… En général, un cortège est composé de plusieurs enfants (entre trois et six maximum — mais c’est vous qui décidez).

Afin qu’il soit harmonieux, il vaut mieux que tout le monde soit habillé de manière à créer une unité de couleur et de style. Le tout pour souligner discrètement la beauté et la robe de la mariée. Pour cela, il y a deux possibilités : soit les enfants portent la même tenue ou une tenue issue d’une même collection (la solution la plus simple, car vous êtes sûre de ne commettre aucune erreur), soit ils portent des tenues différentes qui s’harmoniseront grâce à une couleur ou un motif commun.

Dans les deux cas, il est plus astucieux de commencer par les robes pour les petites filles et ensuite compléter les tenues des garçons. Alors, si vous avez décidé qu’un joli cortège vous accompagnera le jour J il est temps de se pencher sur la question.

Découvrez notre sélection d’éléments essentiels de tenues de cortège pour les garçons :