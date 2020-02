Father Rafael Capo, l’évangélisation à la force des biceps

View this post on Instagram

Who else is staying strong in body, mind and spirit?! Staying strong for the Lord and fit for the Kingdom! 💪🏼💪🏼🙏🏼 #CatholicFitness #CatholicBodybuilding #Gym #HustleForTheMuscle #BodyMindSpirit #StrongfortheLord #FitForTheKingdom #Conquer #Biceps #SwoleCatholic #PriestFit #SwolePriest #PriestsWhoLift #LiftForTheKingdom #Gym #Palestra #Siłownia #Academia #Fitness #Bodybuilding #Guns