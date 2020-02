L’invitation au Carême la plus WTF de l’année

Chapelain du sanctuaire de Montligeon, Don Bertrand semble prêt à frôler l’indigestion pour que ses ouailles n’aient pas peur de cheminer vers Pâques. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le chapelain assure ainsi : « Le temps du Carême qui approche est un moment privilégié pour apprendre à nous détacher d’un certain nombre de biens de consommation »… avant de se jeter avec frénésie sur un paquet de bonbons. Jouant habilement sur le décalage entre la parole et le geste, le paradoxe entre les intentions et les actes que chacun vit quotidiennement, le chapelain met rapidement à l’aise. Et oui, pas facile de se dépouiller et de vivre la sobriété !

Parce que le Carême est un temps de conversion idéal pour retrouver une vie unifiée, le sanctuaire de Montligeon propose un parcours de préparation, pendant toute la durée du Carême, avec une courte méditation et une résolution en lien avec la Parole du jour. « Sans frénésie, sans précipitation, avec cette sérénité qui marque le temps du Carême… rendez-vous le 26 février ! », invite encore Don Bertrand.