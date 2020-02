Vie étudiante : à Paris, une épicerie solidaire dans un lieu chargé d’histoire

Le Cellier

Le diocèse de Paris vient d’installer une nouvelle antenne du CEP, l’aumônerie des étudiants parisiens, dans une partie des locaux de la congrégation des Sacrés­-Cœurs de Jésus et de Marie, dite « de Picpus ». Un lieu qui évoque un épisode noir de l’Histoire de France puisque c’est là où se situent les deux fosses communes qui ont recueilli les quelque 1.300 personnes guillotinées sur la place du Trône l’été 1794. On compte parmi elles le général La Fayette, le poète André Chénier, Alexandre de Beauharnais, le premier époux de Joséphine, ainsi que les Carmélites de Compiègne . La chapelle, recouverte d’ex-voto en raison de l’intercession d’une Vierge noire miraculeuse, est dédiée à Notre Dame de la Paix . Le bâtiment accueille des jeunes en discernement à la Maison Saint-Augustin, des étudiants au sein du foyer Jean-Marie Lustiger qui offrira bientôt une quarantaine de places supplémentaires, l’aumônerie et le Cellier. Un endroit en pleine effervescence, qui s’apprête à voir passer les 6.000 étudiants attendus à la rentrée prochaine avec l’ouverture du nouveau campus de l’université Paris III — Sorbonne Nouvelle.

Le souhait du père Pierre Labaste, nouvel aumônier du lieu, est de donner à ce pôle étudiant un élan missionnaire. Le projet qui lui tient à cœur est l’ouverture d’une épicerie solidaire, exclusivement dédiée aux étudiants ayant des difficultés financières. « Nous souhaitons proposer un lieu chaleureux et fraternel, un endroit où boire un café, permettant d’échanger avec d’autres étudiants dans un climat bienveillant, et de s’approvisionner gratuitement en produits alimentaires et d’hygiène », explique-t-il à Aleteia. Pour ce faire, une équipe de sept jeunes, portée par une nouvelle Conférence Saint-Vincent-de-Paul Jeunes, organise des collectes régulières chez les commerçants du quartier. Le Cellier ouvrira ses portes pour la première fois le samedi 8 février de 10h à 12h puis de 16h à 18h.