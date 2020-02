Synode sur l’Amazonie : l’exhortation apostolique paraîtra le 12 février

En octobre dernier, quelque 181 Pères synodaux étaient réunis à Rome pour un synode spécial sur la région amazonienne. Ce synode était dédié aux défis écologiques comme aux problématiques pastorales touchant cette région. Le 26 octobre dernier, lors de sa clôture, l’assemblée avait proposé au pontife de permettre à des hommes mariés « idoines et reconnus par la communauté » ayant un « diaconat permanent fécond » d’accéder à l’ordination sacerdotale. Un paragraphe approuvé par 128 Pères synodaux.

Ce 12 février, sera rendue publique l’exhortation apostolique post-synodale. Dans ce texte, le pape se sera certainement prononcé sur la question des viri probati. Y figurera sans doute également la question de la réouverture ou non de la commission d’études sur le diaconat féminin ainsi que la question de la création ou non d’un « rite amazonien ». Toujours sur le plan pastoral, la question de la création de « nouveaux ministères » pourrait être étudiée par le pontife.

Pour évoquer avec la presse la sortie cette exhortation le même jour, le Vatican a choisi de faire intervenir le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du Synode des évêques, et le cardinal Michael Czerny, secrétaire spécial lors de ce synode. On note également la présence du Père Adelson Araújo dos Santos, un théologien et enseignant à l’Université pontificale grégorienne, et de la Sœur Augusta de Oliveira, vicaire générale des Sœurs de Marie-Réparatrice. Carlos Alfonso Nobre, prix Nobel de la Paix en 2007, invité spécial lors de ce synode, interviendra également. Enfin, Mgr David Martinez de Aguirre Guinea, vicaire apostolique de Puerto Maldonado (Pérou), deuxième secrétaire spécial, devrait s’exprimer par vidéoconférence.

À noter également que ce 12 février correspond à l’anniversaire de l’assassinat de la religieuse américaine Dorothy Stang (1931-2005). Plus connue sous le nom d’Irmã Dorothy, elle appartenait à la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Namur où elle y était enseignante. Naturalisée brésilienne, elle est assassinée par des tueurs à gages dans l’État du Para, au nord du Brésil, car elle dénonçait publiquement les effets négatifs de l’élevage intensif sur la forêt amazonienne. Elle a reçu à titre posthume le prix des Nations unies pour la défense des Droits de l’homme en 2008.