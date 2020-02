Pour les soignants chrétiens notamment, les malades peuvent être des « signes vivants » de la présence du Christ venu pour guérir et prendre sur lui la fragilité de l’homme, a rappelé le Pape. Prendre soin du frère qui souffre signifie en ce sens « faire de la place au Seigneur », a-t-il affirmé.

Pour servir le malade avec générosité et sensibilité à l’image du Seigneur, il s’agit selon le successeur de Pierre d’abandonner les « systèmes » visant uniquement une logique économique et financière pour adopter une « proximité » avec la personne. De cette manière, les médecins et infirmières seront présents au cœur des « angoisses » vécues par les malades. La proximité est la « méthode » utilisée par Dieu pour sauver l’humanité, a rappelé le Pape. Elle est la « clef du christianisme et de l’humanité », a-t-il insisté. « Le malade n’est pas un numéro ».

Des lieux de soins et de douleurs émane un « message pour la vie de tous », a encore affirmé le pontife argentin. Ces structures sont porteuses d’une « grande leçon » qu’aucune autre institution ne peut délivrer à leur place. En effet, l’homme qui souffre « comprend mieux le besoin et la valeur du don divin de la rédemption et de la foi ». Plus encore, il peut aider les autres à apprécier et à rechercher un tel don, a affirmé le chef de l’Église catholique.