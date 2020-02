La prière à réciter après avoir reçu le sacrement des malades

Ce dimanche, ils seront nombreux, partout en France, à recevoir le sacrement des malades . Depuis plusieurs années, les paroisses s’organisent pour proposer ce sacrement, à l’occasion de la Journée mondiale des malades, voulue par le pape Jean Paul II et instauré depuis 1992. Découvrez la prière à réciter après avoir reçu le sacrement :

Prière pour le Dimanche de la Santé 2020

Mon chemin, Seigneur, est parfois bien sombre

Il m’arrive souvent de marcher dans la nuit.

Nuit de la souffrance ou de la maladie, nuit du doute ou du deuil.

Et je ne sais plus où je suis…

Toi, sans Te lasser, Tu m’appelles à la Vie.

Tu me dis que je suis lumière.

Tu m’invites à faire jaillir la lumière

Par mes mains, mes regards de tendresse,

Et mes actes solidaires.

Permets que mon chemin de nuit s’éclaire, et que pour d’autres, je sois lumière.