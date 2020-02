Ces paroisses qui se mobilisent pour leurs malades

Une demande croissante

Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes , la Journée mondiale des malades. Cette journée permet de revenir sur le rôle des fidèles auprès de leurs frères et sœurs malades, afin de répondre à l’appel du Christ « chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » ( Mt 25, 31-46 ). Si tous les diocèses de France ont une pastorale de la santé, c’est directement au cœur des paroisses que l’on trouve souvent un Service Évangélique des Malades (SEM). D’une paroisse à l’autre, les services peuvent varier mais l’idée est la même pour tous : rendre visite aux malades, aux personnes âgées ou isolées à domicile, dans les maisons de retraite, voire parfois à l’hôpital.

Et pour ce dimanche 9 février où de nombreuses paroisses proposent de recevoir le sacrement des malades, les équipes du SEM se sont mobilisées, organisant des rencontres auprès des malades pour présenter ce sacrement, proposant des transports pour permettre aux personnes souffrantes de venir à la messe, ou encore préparant un apéritif ou un déjeuner fraternel après la messe. Par exemple, dans la paroisse de Saint-Bruno en Vallée d’Arves, du diocèse d’Annecy (Haute-Savoie) qui compte quatorze clochers, 28 personnes recevront ce sacrement proposé depuis trois ans pour le dimanche des malades. C’est « beaucoup plus que l’année dernière » nous assure la paroisse qui constate par ailleurs une demande croissante, « et pas seulement des personnes âgées, puisqu’il y a notamment deux mères de famille ».

Lire aussi : La prière à réciter après avoir reçu le sacrement des malades

Même la maison de retraite « joue le jeu » puisque cette année, c’est elle qui organise le transport de ses résidents afin qu’ils assistent à la messe. Ces journées fortes pour la vie des paroisses sont l’occasion de se montrer proche de ceux qui souffrent, et de les soutenir dans leurs souffrances, en se tournant vers le Christ. C’est aussi cela l’Église Universelle.