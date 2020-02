Épargner et faire preuve de générosité, c’est possible

1 Participer, à sa mesure, à un élan de solidarité envers les plus démunis

Se rendre utile à des personnes moins bien loties que soi, faire preuve de générosité envers les plus modestes, profiter de dispositifs récents qui servent vos valeurs et votre vision de l’économie… Autant de bonnes raisons pour entrer dans une démarche d’épargne solidaire. Convaincue que l’accès au logement et l’accompagnement des personnes démunies constituent le premier socle de toute insertion sociale, l’association Habitat et Humanisme , créée en 1985 à Lyon par Bernard Devert , professionnel de l’immobilier devenu prêtre, a développé une gamme de placements en lien avec dix-huit partenaires bancaires, permettant à l’épargnant de faire don d’une partie de ses intérêts annuels à l’association, ou bien de prendre part au capital d’une société foncière dédiée à la construction, l’acquisition et la rénovation de logements destinés aux personnes en difficulté. Voici trois bonnes raisons de faire le pas.

« Les petits ruisseaux font les grandes rivières », dit le proverbe. Ainsi, les « micro-dons » participent à former une vague de générosité, dans laquelle chaque « goutte d’eau » a sa place. Il est tout à fait possible de donner régulièrement et de manière quasi indolore, à travers les cartes bancaires dites solidaires. Il s’agit d’une carte bancaire classique, permettant à son détenteur de faire un don à Habitat et Humanisme lors de chaque transaction effectuée. En fin d’année, l’intégralité du don est reversée à l’association, et donne droit à une réduction d’impôts. Ce type de carte est disponible au Crédit Coopératif et au Crédit Mutuel/CIC.

2 Épargner de manière utile et responsable

« Votre investissement solidaire témoigne d’une vigilance à l’égard de ceux que la vie fragilise », souligne le fondateur d’Habitat et Humanisme, le père Bernard Devert. Effectivement, en souscrivant à un produit d’épargne solidaire, vous acceptez de partager une partie du revenu de votre placement pour soutenir les actions de l’association, et notamment la réinsertion sociale. Ainsi, le livret Agir du Crédit Coopératif permet de faire fructifier une épargne qui reste totalement disponible, tout en distribuant tout ou partie des intérêts à Habitat et Humanisme. Ce type de livret bancaire existe également à la Société Générale, la Banque Postale, et au Crédit Mutuel/CIC, et les intérêts reversés, considérés comme des dons, ouvrent droit à une réduction d’impôt.

Si vous avez un profil plus dynamique et détenez un portefeuille de titres, vous pouvez souscrire des parts de fonds communs de placement (FCP) éthiques, avec une gestion prudente et répondant aux critères ISR (investissement socialement responsable). Une partie des fonds est investie dans la Foncière d’Habitat et Humanisme. Vous faites ainsi don à l’association d’un pourcentage du coupon annuel, ouvrant également droit à une réduction d’impôt. En 2016, pas moins d’un million d’euros de dons ont été générés par le biais de l’épargne solidaire.

3 Savoir à quoi sert vraiment votre investissement

Certains placements demeurent parfois flous, ou éloignés de nos préoccupations. En prenant des parts dans la société Foncière d’Habitat et Humanisme, l’épargnant sait que son investissement va servir à acheter, construire ou rénover des logements pour les personnes en difficulté. Concrètement, en 2018, Habitat et Humanisme a pu loger 1.700 nouvelles familles. Le levier d’investissement est important : 1 € investi permet de mobiliser 3 à 4 €. À partir de 40.000 € investis dans la Foncière, Habitat et Humanisme loge une famille. Un investissement à fort impact solidaire, recommandé pour un investissement à long terme (10 à 15 ans) au vu de la faible disponibilité de la pierre, et qui ouvre droit à une réduction d’impôt dans le cadre du dispositif Madelin, sous réserve de conserver les titres au moins cinq ans. Le placement est stable et sécurisé : le cours de l’action foncière n’a jamais été revu à la baisse, en raison notamment de l’emplacement des logements dans des quartiers équilibrés et bien entretenus.

