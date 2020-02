Dans la chambre d’un enfant, ne pas oublier le coin prière

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Si l’enfant s’éveille dans sa chambre , c’est grâce à ses points de repère, ceux qu’il identifie jour après jour. Lorsque chaque objet et chaque jeu détient une place définie, l’enfant développe une autonomie qui l’encourage à apprendre tout seul. Son mobile est près de son lit, le coussin en forme de nuage ou le tapis sur lequel il aime rassembler ses jouets ne sont pas loin. Tous ces rappels quotidiens lui permettent d’identifier son espace en un clin d’œil, pour mieux le retrouver avec plaisir. Afin de s’y sentir bien, un enfant a besoin de repères et de règles, d’être en confiance et d’avoir la liberté d’arpenter sa chambre en naviguant d’un coin à un autre.

Mais au-delà du mobilier évolutif, des tendances déco et des aspirations des parents de créer une chambre où l’enfant s’éveille tout seul comme un grand, il est essentiel de penser à un coin où l’enfant peut se recueillir.

©Madame Dé Il est essentiel de penser à un coin où l’enfant peut se recueillir.

À la crèche ou en famille, parce qu’il passe de nombreuses heures en communauté, l’enfant a aussi besoin d’un endroit au calme où il peut se ressourcer. À même le sol, avec quelques livres religieux ou une Bible pour enfants, pourquoi pas créer le coin propice pour prier ? Où l’enfant peut s’entourer d’objets symboliques, comme une Vierge ou un ange gardien, là où il retrouve son propre lieu de prière. Pour le petit enfant, cet espace est d’abord celui qui manifeste avant tout la bienveillance et l’amour de ses parents. Il s’y retrouve comme dans un cocon, le soir seul, ou avec le reste de la famille, pour un moment précieux qui contribue à son éveil spirituel.

Aleteia vous propose de découvrir une sélection d’objets religieux qui permettent de créer un lieu de prière dans une chambre d’enfant. Un coin prière à sa manière, avec son langage à lui, celui qu’il emploie pour s’adresser à Dieu. Cette voix d’enfant que Dieu aime tant :