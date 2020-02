Un palais surplombant la place Saint-Pierre transformé en accueil pour les sans-abri

Avec ses voûtes ornées de fresques et ses décorations en stuc, le Palazzo Migliori, du nom de la famille qui en a fait don à l’Église, aurait pu aisément se transformer en Ritz à l’italienne. Grâce à son emplacement de rêve, ce magnifique palais du XIXe siècle de quelque 2.000 mètres carrés, situé à quelques encablures de la place Saint-Pierre, serait devenu un hôtel cinq étoiles à coup sûr prisé des touristes qui n’auraient pas hésité à mettre la main au porte-monnaie.

Mais le pape François en a décidé autrement et ledit palais, qui a auparavant servi à une congrégation féminine, a finalement été transformé en refuge pour personnes sans-abri. On connaît en effet l’attention que le Saint-Père porte aux plus fragiles.

Google street view Vue du palais depuis la rue. À droite, les colonnades de Saint-Pierre qui entourent la basilique du même nom.

Suite à une rénovation du bâtiment en novembre 2019, effectuée par une entreprise employant des personnes sans domicile, il a pu ouvrir ses portes à ceux qui en avaient besoin. Confié à la communauté Sant’Edigio, il peut accueillir jusqu’à 50 personnes pour dormir, et même davantage en période de grand froid. À cela s’ajoutent des service d’accueil de jour et de distribution de repas. Un palais de prince pour ceux qui sont les « vrais trésors de l’Église ».