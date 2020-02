Il est le premier tétraplégique à fouler le sol de l’Antarctique

© Les Coflocs

Un fauteuil roulant sur la banquise ? Voilà qui relève de l’inouï. C’est pourtant l’exploit auquel est parvenu Samuel Marie, premier aventurier tétraplégique à avoir accédé à l’Antarctique. Il a foulé de ses roues le sol du « continent blanc », le continent le moins accessible au monde, le 2 février dernier. Ce n’est pas la première fois que ce Grenoblois de 32 ans, handicapé depuis l’âge de 20 ans, s’engage dans une équipée pareille. Le jeune homme a le désir de faire changer le regard du monde, et en particulier des Français, sur le handicap. Et pour lui, rien de tel que le dépassement de soi.

Après son accident survenu lors d’une opération de cordiste, il a subi plus de 30 opérations, parvenant à recouvrer en partie l’usage de ses membres supérieurs. Et c’est déjà énorme pour ce battant habité par une incroyable envie de vivre. Baroudeur dans l’âme, il lance en 2017 l’aventure Sam fait rouler. À bord d’un van adapté, il effectue deux road trip successifs, parcourant 75.000 kilomètres et traversant 22 pays, des États-Unis à la Turquie en passant par la Chine et le Canada. Son objectif ? Éveiller les consciences et se faire le relais des « bonnes pratiques » découvertes au fil de ses pérégrinations. Son leitmotiv ? Handicapé, fragilisé, diminué, on peut toujours continuer à avancer. Et le jeune homme qui n’a pas froid aux yeux l’a bien montré : c’est possible.