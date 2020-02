Des sœurs brésiliennes pour veiller sur les couples

Lire aussi : Thérèse de l’Enfant-Jésus, une influenceuse hors norme

Tout sourire, sœur Giorgia, sœur Neide et sœur Janaine — au premier plan — sont arrivées fraîchement au sanctuaire d’Alençon, dédié à Louis et Zélie Martin, premier couple canonisé de l’histoire de l’Église . Un sacré dépaysement pour ces carmélites messagères du Saint-Esprit venues tout droit du Brésil, installées par l’évêque des lieux le 2 févier. Adieu donc chaleur torride et place à la Normandie et à ses charmes tout autres. Sœur Neide repartira en septembre et deux autres religieuses, sœur Catiane et sœur Bianca, arriveront en cours d’année. Épaulées par des bénévoles, leur mission sera tout d’abord d’apprendre le français, mais aussi de tenir la maison, d’accueillir les nombreux pèlerins — ils sont environ 30.000 par an —, d’écouter les visiteurs et de répondre aux demandes de prière. Chaque année, le sanctuaire reçoit en effet quelque 18.000 intentions de prière. Elles ne seront pas trop de quatre pour cette nouvelle mission qui les attend.