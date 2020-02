Des idées simples pour décorer l’église le jour de son mariage

Ça y est, vous avez dit le premier OUI et la date de votre mariage approche… Vous allez préparer tous les détails de la cérémonie, l’un des moments les plus importants de votre vie. Parmi eux les fleurs. Décorer l’église est l’ultime tâche à faire juste avant la messe. Elle est confiée la plupart du temps à des amies qui ont la main verte. Mais pour que tous les détails soient en harmonie, il faut y penser bien à l’avance. En effet, la décoration de l’église doit être en accord avec le bouquet de la mariée, le cortège et les fleurs qui décoreront les tables de fête : nature des fleurs, couleurs des rubans, raphia… Reste à habiller les bouts des rangées de bancs ou de chaises, qui créeront une allée végétale pour célébrer le sacrement de mariage des futurs époux.

En 2020 la tendance bohème chic persiste. Alors que les mariages en grande pompe séduisent de moins en moins, les décorations florales naturelles et minimalistes ont beaucoup de succès. La place est aux petits détails simples mais attentionnés. Un mélange de couleurs végétales ou à l’inverse, une décoration très épurée et minimaliste. Les bouquets naturels sont de mise, composés plutôt de fleurs sauvages que de fleurs cultivées. Les fleurs séchées et les plantes en pot ont de plus en plus d’adeptes.

Les couleurs qui dominent cette saison apportent une touche poétique et romantique à la fois : le blanc, le vert et le rose. Avec cette règle d’or : toujours élégant mais moins ostentatoire. Voici nos idées de décoration florale repérées sur Pinterest pour votre jour J. Toutes sont faciles à réaliser soi même !

Champêtre

Des fleurs des champs mises dans de jolis bocaux à la place des vases. Une simplicité naturelle dans l’air du temps.

À la place des fleurs

Des bougies et des pétales de fleurs, à la place des bouquets, de chaque côté de l’allée centrale vont sublimer l’entrée de la mariée dans l’église.

Feuillages à l’honneur

Des guirlandes de feuillage pour une allure sobre et élégante à petit budget.

Minimaliste

Des mini bouquets pour une décoration en accord avec le style de cette chapelle rustique.

Une touche provençale

La lavande en pot est fixée à chaque banc. Une jolie touche provençale.

Esprit Laudato Si

Il suffit de plantes en pot dont vous disposez chez vous et chez vos proches pour décorer joliment l’église tout en respectant la nature.

En toute simplicité

Il suffit de paniers remplis de gypsophile pour décorer l’église dans l’esprit bohème chic sans se ruiner.

Sobre et pittoresque

Des couronnes avec quelques rubans blancs pour un effet pittoresque.

