Au Brésil, des personnes trisomiques héroïnes de « street art »

Inspirer les passants, voilà l’objectif de Bliss Walls, un street artist brésilien. Ce graffeur orne depuis plusieurs années les rues de São Paulo avec des peintures murales grand format que l’on peut retrouver sur sa page Instagram . Mélangeant des tons noir et blanc et des couleurs bariolées, il a opté pour un style à la fois réaliste et joyeux. Parmi ses peintures, plusieurs ont volontairement un caractère inspirant, mettant en scène tantôt un enfant trisomique entouré des siens, tantôt une main ouverte avec un oiseau de paix, ou encore un couple âgé en train de s’embrasser. Le message de l’artiste ? Chacun est unique et merveilleux. De l’art contemporain qui fait décidément du bien.