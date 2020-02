Cinq versets de la Bible pour réconforter un ami qui souffre

1 Dieu te fortifiera

« Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelés à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables ». 1Pierre 5, 10

2 Le Seigneur triomphe toujours

« À ceux qui voulaient pour moi la justice, rires et cris de joie ! Ils diront sans fin : « Le Seigneur triomphe, lui qui veut le bien de son serviteur ». Psaume 34, 27

Lire aussi : Découvrez un moyen sûr pour aider un proche en détresse

3 Le Christ va te réconforter

« En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés ». 2Corinthiens 1, 5

4 Accroche-toi, Jésus est le vainqueur du monde

« Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde. » Jean 16, 33

5 Tu connaitras la gloire éternelle

« Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu’elle produit pour nous. » 2Corinthiens 4, 17

Beaucoup d’entre nous connaissent un ami qui souffre actuellement, ou qui a connu beaucoup de souffrances tout au long de sa vie. Il est parfois difficile de le soutenir, et on peut se sentir impuissant avec nos propres mots qui ne semblent pas faire de bien. Dans ces moments-là, tout ce que nous pouvons faire alors, est de nous tourner vers la Parole de Dieu dans la Bible pour nous réconforter. Il y a beaucoup de souffrance dans la Bible et Dieu est toujours là pour réconforter les affligés. Si vous ne savez pas quoi faire pour réconforter un ami, essayez de partager avec lui les versets bibliques suivants.