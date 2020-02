2.000 personnes aidées en 2018

« L’habit ne fait pas le moine mais il y contribue ». Tel est le credo de la Cravate solidaire , une association qui, depuis 2012, accompagne des personnes en route vers l’emploi en mettant à leur disposition des tenues pour leurs entretiens d’embauche. Créée par trois étudiants en école de commerce, son principe est simple : l’association récolte costumes, chemises, tailleurs, pantalons, cravates, trousses de maquillage et accessoires auprès des particuliers et des entreprises, puis elle les met à disposition de celles et ceux qu’elle accompagne. L’objectif de la Cravate solidaire est vraiment d’aider les candidats à reprendre confiance en eux. C’est l’image de soi, tant extérieure qu’intérieure, qui est ici en jeu.

Mais ne vous y trompez pas. La Cravate solidaire, ce n’est pas qu’un simple vestiaire, et les personnes accompagnées bénéficient en sus de séances de relooking et d’entretiens d’embauche fictifs. Le chômeur reçoit des conseils personnalisés à partir de ses aspirations et de ses attentes. Il peut réaliser un entretien d’embauche fictif ou encore une photo en studio pour illustrer son CV. Une réalité rendue possible grâce à la présence de conseillers en image bénévoles qui mettent leur savoir-faire au service de ceux qui en ont besoin. Car on ne choisit pas forcément la même tenue pour postuler à un job de vendeur dans une boutique de vêtements qu’à un poste d’aide cuisinier. Née à Paris, l’association s’est étendue et existe à présent dans dix villes de France parmi lesquelles Lyon, Lille, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Rouen. En 2018, elle a aidé quelque 2.000 personnes dans toute la France, dont 800 à Paris. Un joli résultat qui montre que cela vaut le coup de mouiller la chemise pour les autres.