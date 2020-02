Aleteia a rencontré Jonathan Pryce, le pape François de Netflix

Une « merveilleuse expérience »

Le cardinal Bergoglio, c’est lui. Dans le film Les Deux Papes de Fernando Meirelles, Jonathan Pryce joue le rôle de celui qui s’apprête à devenir le 266Pape de l’histoire. La ressemblance très frappante entre les deux hommes a bien sûr beaucoup joué dans l’attribution de ce rôle, mais si l’acteur gallois a accepté, c’est parce qu’il se sent particulièrement inspiré par le pontife argentin. « Je vois le pape François comme un leader mondial, quelqu’un qui agit pour faire évoluer la société », déclare-t-il à Aleteia. « C’est une personne inspirante, et j’apprécie les choses qu’il dit à propos de l’environnement, de l’économie, et de la manière dont nous devrions vivre nos vies. Nous devons construire des ponts et non des murs, cela me semble très important ».

Jonathan Pryce raconte le moment où, après un tournage dans un quartier de Buenos Aires où le pape François a vécu, un prêtre qui aidait au tournage lui demanda s’il pouvait le bénir. « Je n’avais pas été béni depuis mon baptême, quand j’étais bébé. J’ai trouvé que c’était une expérience émotionnelle assez bouleversante pour quelqu’un qui n’y est pas habitué… C’était une merveilleuse expérience ».