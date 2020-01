Les coins prière les plus inspirants dédiés à Marie

Marie n’est pas une sainte comme les autres. Et comment ne pas être ébloui par elle ? Si Eve est le « non » au projet divin, Marie — qui est l’anagramme du verbe aimer en français — conçoit la recréation du monde. Elle est la douceur maternelle, éternellement présente pour nous, dans sa miséricorde inépuisable. Comme n’a pas cessé de le rappeler saint Alphonse de Liguori (1696‐1787) : « Notre Seigneur est tout‐puissant par nature ; Marie, par grâce. » Pour Christiane Rancé auteur du Dictionnaire amoureux des Saints , c’est « par sa médiation, mais aussi par sa tendresse, son infinie humanité que Marie est le “canal” de toutes grâces, de tout ce qui permet au pêcheur l’accès au salut. Élue du Père, sous l’aile de l’Esprit, elle n’est envisageable que dans son unité mystique avec Jésus. » Voilà pourquoi, comme le préconise saint Bernard de Clairvaux , il faut prier Ad Jesum per Mariam (« Vers Jésus par Marie »).

Rien de mieux qu’un coin prière pour lui donner une place. Pour certains, ce lieu sera un vrai oratoire avec une Bible, une bougie et un bouquet de fleurs autour de la statue ou l’icône de la Vierge. Pour d’autres, un lieu bien visible pour inscrire de manière très personnelle sa présence lors des tâches quotidiennes. Minimaliste ou éclectique, traditionnel ou plutôt symbolique, le coin prière est là pour élever notre âme dans les moments joyeux comme dans les épreuves de la vie. Découvrez ces photos inspirantes de coin prière dédiés à Marie repérées sur Pinterest pour imaginer le vôtre :

Marie entourée de bougies

Dans un esprit romantique, ce coin prière est mobile. Posée tout simplement sur un plateau, la statuette de la Vierge Marie est entourée de bougies qui symbolisent la présence de Dieu, qui est Lumière, parmi nous.

Au centre de la vie quotidienne

En passant du salon au bureau ou à la cuisine, on ne peut pas ne pas la voir. Installée dans une niche au centre d’un grand séjour, la statue de Marie le surplombe et veille sur tous les membres de la famille.

À l’entrée d’une maison

Sobre, en bois peint au seuil pour accueillir les habitants et les passants. Un petit bouquet de fleurs de lilas amène de la vie et de la gaieté mais il rappelle aussi la beauté de la Création de Dieu.

Un mur d’icônes pour méditer

Dans un style riche, ce coin prière occupe un pan de mur d’un salon peint en bleu (couleur de Marie). Une magnifique icône au centre est entourée par d’autres représentations de la Vierge Marie et des saints.

Un petit oratoire orné

Un peu à l’écart, dans une chambre ou un salon, le coin prière peut aussi être l’occasion d’aménager un espace cosy. Au-dessus d’un banc un petit oratoire trouvé dans une brocante avec juste des bougies à allumer invite à la contemplation.

Des mots symboliques

Reflet de personnalité, ce coin prière minimaliste ajusté à la manière de son créateur rappelle en réalité l’essentiel : Ave Maria, veut dire Je vous salue Marie, en latin.

Une lanterne pour porter la lumière

Une lanterne à l’ancienne transformée en coin prière à poser là où on veut. La bougie symbolise la présence de Dieu, la mousse et les pommes, la beauté de sa Création.

Un coin prière épuré

À côté d’une statue de la Vierge en cire rose juste un bouquet de feuilles séchées… Un coin prière sobre et dans l’air du temps pour rappeler au quotidien que Marie est le canal de toutes les grâces et qu’elle n’est pas une sainte comme les autres.

Un coin prière pour symboliser sa tendresse

Réalisée à l’encre d’or cette sérigraphie artisanale de la Vierge à l’enfant sous un ciel étoilé fait référence à la Nativité du Christ et met au centre de ce coin prière la tendresse maternelle de Marie.

Une vraie présence dans une chambre

Le tableau de la Vierge Marie au-dessus de la table de chevet dans cette chambre très épurée, symbolise sa douceur maternelle. Il rappelle dès le réveil et au coucher que Marie est éternellement présente pour nous.

