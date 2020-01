Alors que les initiatives de prière pour les quatre collaborateurs portés disparus de l’association humanitaire SOS Chrétiens d’Orient se multiplient, l’abbé Gaëtan de Bodard , prêtre du diocèse du Mans, livre cette jolie anecdote tirée d’une de ses visites pastorales, qu’il voit comme un « clin Dieu » : « Visite à un couple âgé. J’évoque avec la disparition des quatre collaborateurs de SOS chrétiens d’Orient. La dame se lève et va chercher un lumignon sur la cheminée en me disant : “Depuis longtemps, j’ai une bougie qui parle de l’Irak. Je ne savais pas pourquoi. Maintenant, je sais : je vais l’allumer et prier pour eux” ». Cette petite histoire anecdotique témoigne de façon vivante de la force et de l’importance de la prière des uns pour les autres. Et si, comme cette paroissienne de 80 ans, chacun portait les disparus dans sa prière ?

Depuis la disparition des quatre collaborateurs, de nombreuses messes ont été célébrées à leur intention en France, en Irak, au Liban ou encore au Caire, et de nombreux chapelets sont récités. Le groupe Facebook « Chaîne de prière pour les collaborateurs disparus d’SOS Chrétiens d’Orient » créé rapidement après l’annonce rassemble à présent plus de 5.000 membres. Même les enfants se joignent à la prière des adultes, comme en témoigne le dessin ci-dessous effectué par Inès, 7 ans.