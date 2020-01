Bernard Cazeneuve face aux chrétiens à suivre en direct sur Aleteia

C’est une discussion qui promet d’être animée. Lundi 3 février, Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l’Intérieur puis Premier ministre, sera à l’église Saint-Rémy-de-Vanves , dans les Hauts de Seine, pour échanger avec les chrétiens. Une soirée que vous pourrez suivre en direct sur la page Facebook d’Aleteia à partir de 20h.

Après avoir publié en octobre 2019 un livre intitulé À l’épreuve de la violence, dans lequel il témoigne des attentats de janvier et novembre 2015 qu’il a vécu en tant que locataire de la Place Beauveau, il témoignera au cours de cette soirée des inquiétudes qui sont les siennes mais aussi de la confiance qu’il garde en la France et en ses habitants. Organisée par le diocèse de Nanterre, la rencontre commencera par un échange entre Bernard Cazeneuve et un journaliste qui l’interrogera sur le rôle des religions et en particulier des chrétiens pour pallier cette fracturation. Il reviendra sur la laïcité à la française : « vielle lune ou socle sanctuarisé de notre système politique » ? Puis l’ancien Premier ministre répondra aux questions du public.