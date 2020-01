Ce jeune entrepreneur solidaire a su séduire son jury sur M6

“On a vendu près de 6 000 ceintures et recyclé plus de 1,5 tonne de caoutchouc"

Hubert, 26 ans, cherche un financement pour sa marque écologique et sociale ♻️

Qui veut être mon associé ? ce soir à 21:05 📺 #QVEMA pic.twitter.com/6lESZMdoSI — M6 (@M6) January 28, 2020

Fabriquer des ceintures, des caleçon et des nœuds papillons à partir de textile, de chambres à air, de pneus et tuyaux d’incendie vétustes recyclés, tel est le credo de La vie est Belt , une jeune entreprise qui a du cœur. Fondée en 2017 par Hubert Motte, elle a séduit le jury hier lors de l’émission Qui veut être mon associé ? diffusée sur M6. Dans cette nouvelle émission présentée par Julien Courbet, chacun des candidats tente de convaincre des entrepreneurs confirmés (parmi lesquels Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar) d’investir dans son entreprise.

La jeune pousse qui a germé dans le nord de la France a vendu plus de 6.0000 ceintures et donné une seconde vie à plus de 1.5 tonne de caoutchouc en deux ans. Et elle ne se contente pas de transformer des matériaux voués à la décharge en accessoires de mode : elle emploie plusieurs personnes handicapées d’une entreprise adaptée proche de Lille, qui s’occupent du tri, du lavage, de la découpe et de la confection. Le jeune entrepreneur, qui misait sur une aide de 25.000 euros, a finalement empoché 60.000 euros, trouvant manifestement son public.