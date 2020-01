Un nouveau secrétaire particulier pour le pape François

Lire aussi : Quel est le salaire annuel du pape François ?

Le père Gonzalo Aemilius assistera désormais le pape François au quotidien comme secrétaire particulier. Originaire de Montevideo (Uruguay) et docteur en théologie, il a été nommé par le pape François en remplacement du père Fabian Pedacchio, prêtre argentin qui a travaillé au plus près du pontife de 2013 à décembre 2019. Le pape François connaît le père Aemilius depuis 2006, à l’époque où il était archevêque de Buenos Aires. Mgr Bergoglio l’avait alors soutenu quand ce dernier était directeur du lycée jubilaire Jean Paul II à Montevideo.

Issu d’une famille aisée de Montevideo, d’une grand-mère juive et de parents non-croyants, Gonzalo Aemilius s’est converti alors qu’il était au lycée. Il a été marqué par la joie et la disponibilité des prêtres qui, en dépit des menaces de mort qui pesaient sur eux, aidaient sans cesse les enfants des rues. Il a donc décidé à son tour de devenir prêtre et de consacrer sa vie aux enfants pauvres et abandonnés de son pays.

Le père Aemilius assistera le pontife avec un autre secrétaire particulier, le père Yoannis Lahzi Gaid. Pour mémoire, le Pape dispose de deux secrétaires particuliers dont la mission est de l’assister dans les services religieux, dans l’administration de sa charge et dans la gestion de son agenda.

