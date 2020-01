Le pape François a adressé ses vœux de la fenêtre des appartements apostoliques du Vatican aux nombreux fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre. L’évêque de Rome venait de célébrer une messe à l’occasion de la Journée de la Parole de Dieu, événement qu’il a rappelé au début de son discours.

Le 27 janvier est le 75e anniversaire de la libération du camp de la mort d’Auschwitz-Birkenau, « symbole de la Shoah » et tragédie face à laquelle « l’indifférence n’est pas acceptable », a déclaré le pape lors de l’Angélus du 26 janvier 2020. Il a demandé à tous les chrétiens de se recueillir dans un moment de prière pour demander qu’une telle « atrocité » n’arrive « jamais plus ». Le Souverain pontife a aussi dirigé leurs prières à destination des « malades à cause du à cause du virus qui s’est propagé en Chine ». Il a salué les efforts déployés par la communauté chinoise pour combattre l’épidémie.

Ouvrir son cœur à la parole du Christ

Lors de son enseignement, le pape François a appelé à s’ouvrir à la « parole du Christ » et à la « miséricorde de Dieu ». C’est dans « une ouverture confiante du cœur et de l’esprit » que se trouve le « véritable chemin de conversion », a-t-il expliqué. Durant l’Angélus, des jeunes de l’Action catholique de Rome, à l’occasion d’un événement intitulé ‘Caravane de la paix’, ont lu, de la fenêtre du Palais apostolique, un discours appelant à la paix. La prière s’est terminée par un lâcher de ballons symbolisant la paix.