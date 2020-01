Irak : quatre collaborateurs de SOS chrétiens d’Orient dont trois Français portés disparus

Ils venaient d’arriver en Irak

C’est une disparition « très inquiétante », selon les mots de Benjamin Blanchard, co-fondateur et directeur général de l’association SOS chrétiens d’Orient. Depuis lundi 20 janvier, quatre collaborateurs, dont trois Français et un Irakien, n’ont plus donné de nouvelles. Salariés de l’association depuis six ans, ils s’étaient rendus à Bagdad afin de procéder « au renouvellement de leurs visas et à l’enregistrement de l’association auprès de l’administration irakienne ». L’identité des quatre disparus n’a pas été renseignée.

« Nous pouvons vous dire qu’il s’agit de quatre salariés expérimentés, en parfaite santé, et avec une bonne connaissance des lieux », a affirmé Benjamin Blanchard. Leur disparition a eu lieu aux alentours de l’ambassade de France, dans le centre-ville de Bagdad. Ils venaient d’arriver en Irak et s’étaient installés dans un hôtel qui reçoit habituellement des délégations étrangères. L’alerte a été donnée aux autorités françaises mercredi 22 janvier. L’association précise n’avoir reçu aucun signal préalable. Pour l’heure, aucune revendication ni demande de rançon n’a été formulée.