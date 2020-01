Un nouvel archevêque pour Monaco : le père Dominique-Marie David

Lire aussi : La discrète visite de Brigitte Macron dans une église de Rome

Le catholicisme, religion d’État

C’est un homme de l’Ouest qui arrive à Monaco. Né en 1963 à Beaupréau, entre Nantes et Angers, Dominique-Marie a d’abord été professeur d’anglais à Angers, avant d’être ordonné prêtre à 28 ans, en 1991, pour le diocèse de Nantes. Membre de la communauté de l’Emmanuel, il a suivi son séminaire en Belgique. Après plusieurs années en paroisse dans l’Ouest, il a été recteur de l’église de la Trinité-des-Monts à Rome trois ans, à partir de 2016. De retour à Nantes en 2019, il était membre de l’équipe des formateurs du séminaire inter-diocésain Saint-Jean à Nantes. Le voila donc en partance pour Monaco, un diocèse spécifique où le catholicisme est religion d’État et où, l’anglais et l’italien qu’il parle couramment lui seront sans doute utiles dans ce pays où se croise la jet-set internationale.

Créé en 1868, le diocèse de Monaco devient archidiocèse en 1981. Sur une population de 38.000 habitants, le deuxième plus petit État du monde compte plus de 80% de catholiques. L’archidiocèse compte six paroisses, 26 prêtres, trois diacres, cinq religieux et quinze religieuses. Depuis l’an 2000, c’est Monseigneur Bernard Brasi, 79 ans, originaire de Nice, qui était l’archevêque et qui part aujourd’hui, atteint par la limite d’âge, restant archevêque émérite. Parmi les particularités du rôle de l’archevêque de Monaco, son poids dans certains débats pour défendre la position de l’Église. En effet, dans ce pays où la religion catholique est religion d’État, l’archevêque est consulté sur certains sujets et il veille à la conformité de la Constitution avec les valeurs chrétiennes. À l’inverse, si le choix du nouvel évêque émane bien du Pape à qui on a proposé trois noms, une fois celui-ci choisi, le Prince Albert II de Monaco en a été informé afin de savoir s’il n’avait pas d’objections d’ordre politique à cette nomination. C’est pourquoi le Prince Albert prendra prochainement une Ordonnance Souveraine qui rendra exécutoire la Bulle Pontificale nommant Monseigneur David au siège archiépiscopal de Monaco. L’ordination épiscopale aura lieu le dimanche 8 mars 2020 en la cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco.