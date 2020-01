L’hospitalité entre chrétiens est une « vertu œcuménique »

Dans ce passage des Actes des apôtres ( Ac 28, 2 ), Paul et ses compagnons sont pris au piège par la tempête. Confiant, l’apôtre des Gentils les rassure, certain qu’ils sont entre les « mains de Dieu ». Peu après, ils sont reçus par les habitants de Malte, pourtant païens, qui leur offrent un témoignage d’une « rare hospitalité ». Devant la détresse de tant de migrants qui tentent de fuir les violences, la guerre et la pauvreté, « les chrétiens doivent travailler ensemble pour leur montrer l’amour de Dieu révélé en Jésus Christ », a pressé le pontife. Il est de leur devoir de leur témoigner que chaque personne « est précieuse » aux yeux de Dieu.

« Travailler ensemble pour vivre l’hospitalité » peut rendre tous les chrétiens, qu’ils soient orthodoxes, catholiques ou protestants « meilleurs » et les unit : telle est « la volonté de Dieu pour nous », a expliqué le pontife. Les « divisions » qui subsistent empêchent les chrétiens de mener à bien cette mission, a-t-il déploré.

Antoine Mekary | ALETEIA Le pape François a salué les pèlerins à l'issue de l'audience générale, salle Paul VI, au Vatican.

L’hospitalité entre chrétiens est également une importante « vertu œcuménique ». Ce n’est pas un acte de générosité « à sens unique », a encore expliqué le Pape, mais un « don » pour celui qui accueille car le Seigneur a aussi semé son Esprit saint chez les autres chrétiens. C’est également une attitude qui demande de « l’attention ». Le pontife a ainsi déploré les querelles entre les missionnaires de différentes confessions. Dans son propre pays, en Argentine, il avait ainsi vu des catholiques brûler les tentes de protestants. « Ceci n’est pas chrétien », s’est-il attristé.

Prier pour la paix entre les nations

Face à la pauvreté, la solitude, le mépris ou encore les discriminations, « nous ne pouvons rester insensibles », le cœur « anesthésié », a estimé le Pape devant les arabophones. Devant les pèlerins polonais, il a encouragé à méditer sur le thème de la Semaine pour l’unité des chrétiens : « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire ». Il a également salué l’Institut œcuménique de Bossey, une institution basée en France qui se veut lieu de rencontre entre les religions. À tous, il a enfin demandé de prier pour la paix et la solidarité entre les nations, des dons selon lui « nécessaires » pour le monde d’aujourd’hui.