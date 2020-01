Le Ciel vu de terre

C’est une magnifique croix latine, captée subtilement par l’objectif d’un photographe, que dessine dans le ciel cette ruine à ciel ouvert. Il s’agit de l’abbaye cistercienne de San Galgano, un édifice du XIIIe siècle situé à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Sienne (Italie), au milieu des collines toscanes. L’intérieur se compose de trois nefs et aujourd’hui, on peut encore admirer ses murs, ses arcades et ses magnifiques piliers. Saisissant par sa taille qui lui confère une aura majestueuse, ce lieu reste un témoin exceptionnel de l’architecture gothique cistercienne en Italie.