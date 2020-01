La jolie histoire de ce chef scout qui se jette à l’eau pour aider un pêcheur

À Joigny, il plonge dans l'Yonne pour aider un pêcheur tombé à l'eau : Roméo, 20 ans, raconte > https://t.co/P1M4sKKCnt pic.twitter.com/mCnxnt0DPn — L'Yonne Républicaine (@lyonne_fr) January 20, 2020

« Le scout est fait pour servir et sauver son prochain ». C’est du moins ce que dit le troisième article de la loi scoute . Roméo, chef chez les Guides et Scouts de France de Sens (Yonne), semble l’avoir mis en pratique avec un naturel déconcertant. L’Yonne Républicaine rapporte en effet une bien jolie histoire qu’on dirait sortie tout droit d’un roman de Serge Dalens

Samedi 18 janvier, le chef de 20 ans encadre une réunion scoute à Joigny. Au retour du pique-nique, plusieurs jeunes donnent l’alerte : un pêcheur vient de tomber à l’eau. Roméo s’approche de la berge, se débarrasse rapidement de ce qui pourrait l’encombrer et se jette à l’eau afin de rejoindre à la nage le pêcheur de 71 ans resté accroché à son embarcation. « Je ne sais pas pourquoi j’ai fait cela. Ça fait un peu cliché, mais je n’ai pas réfléchi. Il me semblait en difficulté, cela m’a semblé normal de l’aider », confie-t-il ensuite. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait honneur à son uniforme. Son geste spontané est un bel exemple pour les jeunes qu’on lui a confié et une manière très concrète d’incarner l’idéal scout.