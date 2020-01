Déprimé ? Ces plantes vont vous mettre de bonne humeur

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Si la prescription d’antidépresseurs est incontestable pour soigner les dépressions sévères, leur efficacité est discutable pour les états de déprime ou de dépressions légères. Dans ce cas, d’autres approches non chimiques peuvent être envisagées. De plus en plus d’études scientifiques et de publications insistent sur le manque d’efficacité des antidépresseurs chez les patients qui présentent un état de déprime ou dépressif léger. Ces études soulignent aussi les nombreux effets secondaires de ces traitements. Alors qu’une phytothérapie moderne, celle qui repose sur la connaissance d’action des différents principes de la plante, peut apporter une solution naturelle.

C’était l’intuition de sainte Hildegarde, première naturopathe dans l’histoire. Cette religieuse bénédictine du XIIe siècle, proclamée Docteur de l’Église, a rédigé des ouvrages célèbres de médecine et de botanique à côté de ses enseignements d’une haute qualité spirituelle. Pour elle, nous avons tous ce qui ressemble à un système d’entretien de la bonne humeur, une trousse à pharmacie naturelle qui peut avoir besoin d’un coup de pouce sous la forme de certaines plantes régulatrices du bien-être mental.

Découvrez en cliquant sur le diaporama, les dix plantes qui vont vous mettre de bonne humeur :

À noter : avant d’entamer un traitement en phytothérapie, il est important de consulter un médecin formé sur le sujet. Pour trouver un praticien, vous pouvez consulter le site de l’Institut Européen des Substances Végétales (www.iesv.org), ou appeler l’Institut Européen de Micronutrition (IEDM) au 01 53 86 00 81.