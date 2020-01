Un nouvel escape game biblique sur les traces de Jésus

Découvrir les textes sacrés de manière ludique

Jérusalem, an 33 après Jésus-Christ. Celui qui se proclame « fils de Dieu » s’apprête à passer devant Ponce Pilate. À cinq ou six personnes, vous voilà plongés dans cet univers néotestamentaire : tous membres d’une même communauté judaïsante, un Ancien vient vous parler. Il a quelque chose d’important à vous dire : son fils, l’un des disciples du Christ, est porté disparu. A-t-il été arrêté lui-aussi ? Parviendrez-vous à le retrouver, avant que la garde romaine ne mette la main sur vous ? En résolvant les énigmes, toutes inspirées de la Bible, sortez de la pièce au plus vite !

Imaginée par l’association « Ligue pour la lecture de la Bible« , cette immersion dans l’époque du Christ se déroule tous les week-end dans les caves du Temple du Saint Esprit, à Paris, à partir de ce samedi 18 janvier et jusqu’à fin juin. « À travers certains versets de la Bible, nous voulons permettre aux participants de s’identifier aux différentes réactions des disciples dans le désespoir. Nous voulons aider les gens à comprendre que, même quand tout semblait fini, ce n’était pas le cas et quelque chose d’autre commençait », explique à Aleteia Amélie Franco, membre de l’association. Croyants ou non, lecteurs réguliers ou occasionnels de la Bible, chacun est invité à venir découvrir les textes sacrés de manière ludique. Gare à ceux qui ne parviendront pas à trouver la sortie !