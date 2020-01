Résumé : Un texte illustré d’anecdotes personnelles dans lequel le pape François explique la vocation des chrétiens à propager la parole de l’Évangile. Retrouvez-le en librairie.

Les deux hommes d'Église s'expriment sur les sujets difficiles que sont l'avenir des prêtres, la juste définition du sacerdoce catholique et le respect du célibat. Au fil des pages, les deux auteurs se répondent et se complètent en livrant une démonstration ouvrant le débat.

Un recueil réunissant l'intervention de F. Cheng à l'émission télévisée La grande librairie du 17 avril 2019 sur l'incendie de Notre-Dame de Paris, des extraits de courriers envoyés par les téléspectateurs à l'écrivain ainsi qu'un texte ultérieur de ce dernier prolongeant sa réflexion.

Nouvelle traduction du texte de l'ordinaire de la messe, avec une explication des différents changements.

5 ETRE CATHOLIQUE OU NAZI : LETTRES D'UN OBJECTEUR DE CONSCIENCE, PAR FRANZ JÄGERSTÄTTER, BAYARD, DÉCEMBRE 2019

Trois documents rédigés par l'objecteur de conscience autrichien, exécuté en 1943 pour son opposition au IIIe Reich. Dans le premier, il présente ses réflexions sur sa foi catholique radicalement opposée à l'idéologie nazie. Le deuxième rassemble des notes sur son opposition au nazisme. Le troisième est une lettre adressée à son épouse Franziska quelques heures avant sa mort.

6 Je suis partie pour vivre : témoignage, de Irène-Josianne Ngouhada, Tallandier, octobre 2019

En 2010, l'auteure quitte le Cameroun pour l'Europe dans l'espoir de trouver un travail et une vie meilleure. Elle décrit ce périple de six ans, durant lequel elle a affronté de nombreux dangers en traversant le Nigeria, le Niger et l'Algérie.

7 SE REMETTRE À VIVRE POUR DIEU : PAR BENOÎT XVI, PRESSES DE LA RENAISSANCE, DÉCEMBRE 2019

L'ancien pape analyse les causes de la pédophilie dans l'Église avec, en annexe, d'autres textes concernant notamment la liturgie. L'introduction, rédigée par un spécialiste du Vatican et des religions, situe la portée de l'intervention de Benoît XVI, la nature et les éléments du débat sur la pédophilie.

8 LE CANARD EN JUDÉE : LA VÉRITÉ SUR L'AFFAIRE JÉSUS, PAR HUGUES LEFÈVRE, QUASAR, OCTOBRE 2019

Le nouveau roman humoristique et spirituel du jeune journaliste de Famille chrétienne dans cette collection à succès chez Quasar. Créé il y a cinq siècles, le journal Le Canard en Judée connait des difficultés. Jean, le directeur de la rédaction, lance ses journalistes sur des enquêtes pour fournir de bons scoops. Pertinent et drôle, une enquête palpitante et décalée pour redécouvrir la Bible.