Ces robes vont sublimer les futures mamans

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

Enceinte et stylée, mission impossible ? Depuis quelques années, une petite révolution s’est opérée dans la garde-robe des femmes enceintes. Fini le temps des vêtements de grossesse à base de leggins et sweatshirts XXL, ou encore de robes-sac qui ne ressemblent à rien. S’habiller enceinte rime désormais avec des looks tendance et confortables pour rester stylée pendant neuf mois. Vous êtes plutôt classique, rock, glamour ou bohème… ? Vous pouvez désormais le rester et être ainsi fidèle à votre style.

Comme le souligne Anne-Laure Constanza, la fondatrice de la marque de robes de grossesse Envie de fraise, il faut « privilégier le confort sans renoncer au style. Une femme enceinte bien habillée marque les esprits, on s’en souvient ». Alors osez les couleurs, les imprimés, les matières, jouez avec les longueurs et les volumes pour structurer votre silhouette. Et pour le confort, amusez-vous avec les matières fluides et légères si féminines.

Voici notre sélection de robes grossesse qui vont sublimer les futures mamans :