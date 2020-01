Atteinte d’une leucémie, elle trouve une donneuse de moelle osseuse via Facebook

Marie Gelin, mère d’un petit Gabin, apprend en 2018 qu’elle est atteinte d’une leucémie. S’enchaînent les chimiothérapies, divers traitements et séjours en chambre stérile. Elle remporte alors une première victoire et la maladie lui laisse du répit, jusqu’en septembre 2019, où elle apprend qu’elle est en rechute et qu’une greffe de moelle osseuse est nécessaire. Le 29 novembre, elle lance un appel à l’aide sur sa page Facebook Main dans la main avec Marie : « J’ai besoin d’un donneur urgemment. La médecine va de son côté faire son maximum pour qu’on puisse trouver quelqu’un de compatible mais on sait que c’est un chance sur un million ».

Sa publication est vue par des centaines de milliers d’internautes et le 31 décembre, le jour de ses 33 ans, elle apprend qu’une jeune femme compatible est volontaire. Son opération a eu lieu au CHU de Besançon le 7 janvier 2020. Une sacrée belle manière pour elle de commencer l’année. Et si Marie n’est pas encore définitivement tirée d’affaire car la rémission prend du temps, cette jolie histoire montre que les réseaux sociaux peuvent également être vertueux. Marie a d’ailleurs utilisé sa page Facebook pour manifester sa reconnaissance à sa « chère donneuse ».