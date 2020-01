À Rome, pour la Saint-Antoine, on bénit les animaux

Pour un peu, on se croirait au salon de l’agriculture vaticanais. Saint Antoine le Grand est connu pour être le père de tous les moines mais aussi le protecteur des animaux. C’est pourquoi, le 17 janvier, jour de sa fête, l’eau bénite tombe en veux-tu en voilà. À Rome, le cardinal Angelo Comastri, vicaire général de la Cité du Vatican et archiprêtre de la basilique Saint-Pierre, n’a pas failli à la tradition. Sur la piazza Pio XII, il a ainsi béni à qui mieux mieux chiens, vaches, lapins, chevaux, oies pour le plus grand bonheur de la foule présente.