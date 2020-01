De singulières cartes de vœux adressées aux sénateurs

En ce début d’année, l’association Tombée du Nid qui tente de faire changer le regard sur le handicap a lancé via les réseaux sociaux une campagne de cartes de vœux destinée aux sénateurs. Une initiative originale en lien avec le projet de loi bioéthique qu’ils doivent examiner à partir du 21 janvier prochain . Le principe de la campagne est très simple. Les proches de personnes de personnes handicapées — parents, frères et sœurs, amis et collègues —, ou tout simplement ceux qui se sentent concernés par le sujet, sont invités à mettre en page une carte de vœux à l’aide d’une application qui transforme les photos en carte postale, en y insérant la photo d’un proche porteur de handicap ainsi qu’un message personnalisé.

L’objectif ? Inviter les sénateurs à préserver les plus fragiles. « Nous avons vraiment, vraiment, besoin de vous tous pour que les sénateurs puissent décorer leurs beaux bureaux de nos bouilles d’amour. C’est peut-être cela qui leur manquait finalement ? Ils ont trop de soucis, alors on va leur montrer à quel point nous diffusons une lumière incroyable lorsque nous serons là, tout près d’eux. Nous ne sommes pas terrifiants… bien au contraire », peut-on lire sur la page Facebook de Tombée du Nid.

